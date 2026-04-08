¡Ú¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬H.O.T À®ÅÄÏ¡¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¡ª¡¡5¡¦22¸å³Ú±à¤Ç·ãÆÍ¡Ö»ý¤Æ¤ëÎÏ¡¢µ»½Ñ¤ÇÀ®ÅÄ¤ËÀï¤¦º²¤òÃ¡¤¹þ¤à¡×
à±ê¤ÎÈôÎ¶áÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£²¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¡¢£µ·î£²£²Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤ÏÆ£ÇÈ¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ£ÇÈ¤ÎÄ¹ÃË¤Î£Ì£Å£Ï£Î£Á¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¹â¶¶ÍµÆóÏº¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤Ë¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹°æËþÌé¡õ¾®ÅçÁï vs Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡õ¿ÛË¬Ëâ¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡õ£Á£Ë£É£Ò£Á vs ¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡õ£Í£Á£Ú£Á£Ä£Á¡¢ÃÝÂ¼¹ë»á¡õ»°½£¥Ä¥ÐµÈ vs ÎëÌÚ·É´î¡¢Ä¹°æÎ´Ç·²ð¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á£³»î¹ç¤È¡¢ÁÒÅç¿®¹Ô vs ´ØËÜÂç²ð¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±»î¹ç¡£´ûÊó£²»î¹ç¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´£¶»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ£ÇÈ¤Ï¡Öº£Âç²ñ¤â¸ÄÀË¤«¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë½¸¤¤¡¢Æ®¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¼ã¼ê¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»î¹ç¤ò»ä¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀ®ÅÄ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¡¢µ»½Ñ¤ÇÀ®ÅÄ¤ËÀï¤¦º²¤òÃ¡¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°ÕÉ½ÌÀ¡£
¡¡£·£²ºÐ¤ÎÆ£ÇÈ¤È¡¢£²£¸ºÐ¤ÇÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶Ë°·³ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ëÀ®ÅÄ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£