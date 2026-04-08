Photo: haco

2026年2月13日の記事を編集して再掲載しています。

暮らしていれば散らかるのは仕方がない。…とは思いつつ、長時間いるリビングくらいはいつもキレイにしておきたい。もう少し片付けがラクにならないかな、と模索していたところ、最近とてもちょうどいい収納ボックスに出会いました。

これがあればリビングが散らかるお悩みも、ある程度は解決できてしまうのではないかと思っています。

ただ放り込むだけのボックス

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ボンモマンのキャスター付き収納ボックス。

これまでにもこういう収納アイテムはあったのだとは思いますが、このボックスはなにもかもが“ちょうどいい”のです。

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まず、見た目がちょうどいい。シンプルな形であまり主張しすぎずお部屋に馴染みやすいところが気に入っています。

カラー展開も豊富。このナチュラルな木目の他にも、ファブリックホワイト、ファブリックブラック、ファブリックグレー、木目グレージュ、木目ホワイトアッシュなど魅力的なカラーが全6タイプ。お部屋の雰囲気に合わせて選びやすくなっています。

無造作に置いていてもかわいいので、1つか2つくらいなら置く場所もあまり深く考えずに取り入れやすいです。

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そして、サイズ感がちょうどいい。

たくさん入れたいと思うと大きいサイズのボックスを選びたくなりますが、あまりにも大きいとボックス自体が目立ってしまいます。

このボックスはリビングに置くゴミ箱よりは大きい、くらいのサイズ感。でも深さがあるので意外とたくさん入ります。

ワイドサイズとスリムタイプがあり、今回はワイドを2つ購入してみました。ワイドを2つ並べても邪魔に感じるほど大きすぎないのがちょうどいいです。もうひとつ置いてもいいかも、と検討中。

キャスター付きで使いやすい

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底に付いているキャスターが全方向にクルクル動くので、とてもスムーズに動きます。掃除の時などはキャスター付きはとても便利。中身が重くても移動がラクだし、床を傷つけにくいのもありがたいです。

動かない方がいい時はストッパーもあるので安心です。

帰ってきたら床ではなくここにin

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つい床やソファーに置いてしまうバッグ類。ここに入れるだけで床の散らかりを阻止できます。

放り込むだけだから簡単！

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頭は飛び出ますが、学生の大きなリュックも入りました。無意識にどこかに置きがちな小物類も一緒に入れておけば翌朝慌てずに済みますね。ひとり一つボックスを用意すればかなりリビングの散らかりは防止できそうです。

バッグ以外にも使い方はいろいろ

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冬は特に散らかるソファー周り。防寒アイテムやクッションなども使わない時はここへ。ただ放りこむだけだから、片付けるのも一瞬です。

他にも、子供のおもちゃ入れにしたり、来客時の荷物入れにしても良さそう。

私は買い物をしてきたものをあとで片付けよう…とついダイニングテーブルに置いてしまう癖があるので、まずはここに入れることにしました。入れるだけだから数日すればもう無意識にできるようになり、習慣化するのも早かったです。

ひとつ困るのが大人気ですぐに売り切れてしまうこと。私も1か月以上待ってようやく届きました。でも実際に使ってみてとても気に入っているので、再入荷を待ってでも買い足したいなと思っているところです。

別売りのフタもあるので、完全に中身を隠したい場合はフタを付けることもできますよ。

Source: 楽天市場