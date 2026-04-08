「ただの白髪染め」より断然コッチかも！【40・50代】に推したい♡「おしゃれハイライト」

白髪が気になり始めたら、隠すのではなくデザインとして活かす方法もぜひ選択肢に。ハイライトを効果的に取り入れることで、伸びてきた白髪との境目が目立ちにくいのが魅力。髪のダメージ軽減や立体感を生みやすいなど、さまざまなメリットも期待できます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪を味方につけるおしゃれハイライトヘアを紹介します。

ニュアンスウェーブが映えるロブスタイル

ボブより少し長めで結ぶこともできるロブに、ニュアンスパーマで動きをつけたスタイル。ナチュラルなブラウンをベースにベージュ系のハイライトを重ねることで、白髪をなじませながら立体感を演出しています。ベースを外ハネに仕上げることでウェーブの軽やかさが引き立ち、ほどよくラフな印象に。

しっとり艶やかなミディアムハイライト

艶やかなブラウンベースに、細めのハイライトを忍ばせたミディアムヘアです。ニュアンスパーマによる柔らかな質感が、しっとりとした大人の落ち着きを引き出しています。繊細なラインでハイライトを入れることで、派手になりすぎず自然に白髪をぼかせそう◎ 上品な印象を大切にしたい人にぴったりのスタイルです。

奥行きを感じるグレージュのカジュアルボブ

グレージュカラーをベースに、ハイライトで奥行きを持たせたボブ。ハチ上を内側にベースを外側にワンカールさせるスタイリングにより、カラーの立体感がより際立ちます。カジュアルな雰囲気の中に洗練されたニュアンスが漂い、都会的な印象です。

結べる長さのレイヤーボブでおしゃれに白髪ぼかし

ダークトーンのブラウンに、ベージュ系の細めハイライトを散らしておしゃれ感をプラスしたレイヤーボブ。トップはストレートタッチでナチュラルに内側へ流し、ベースをタイトな外ハネにすることで、メリハリのあるシルエットを実現。結べる長さをキープしつつ白髪を自然にカバーした、スタイリングの時短も狙えるスタイルです。

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※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@acco.mama様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里