「母さんは嫌がると思って」父が語った、サラリーマン人生の【唯一の後悔】に考えさせられる

夫と帰省した夜、父が初めて打ち明けました。30年以上前、アメリカ赴任の推薦を母に相談せずに断っていたと。「サラリーマンには"ここだ"というタイミングがある。その時こそ、家族に相談しなさい」--老いた父の言葉が、胸に深く刺さった話です。

父が突然、昔話を始めた夜

夫と実家に帰省した夜のこと。

夕食後にお酒が入ったせいか、父がぽつりぽつりと話し始めました。

「俺な、昔アメリカに行くチャンスがあったんだよ」

30年以上前、会社でアメリカ赴任を推薦されたといいます。

初めて聞く話でした。

母に一言も言わず、一人で断った

父は当時、母に一言も相談しませんでした。

「お母さんは生まれた時からずっと同じ土地で暮らしてきた人だ。海外なんて絶対に嫌がる」と、最初から決めつけていたと。

「相談するまでもないと思ってな。一人で断りを入れた」

その後、同じ候補だった同期がアメリカ赴任を経て、最終的には副社長に。

一方の父は昇進の道も、希望の仕事も、少しずつ遠のいていきました。

誰にも言えなかった、と父は言いました。

自分一人で決めたことだから、誰かに話す資格もないと思っていたと。