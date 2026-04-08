WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が8日、都内のホテルで会見を行った。11日に東京・両国国技館で、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）との同級挑戦者決定戦を行う。負けられない一戦に向けて再起を誓った。興行はAmazon Prime Videoで生配信される。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）1敗、35歳のエストラダが45勝（28KO）4敗。

那須川は昨年11月に現同級王者・井上拓真（大橋）を相手に世界初挑戦。ボクシング転向8戦目でスピード戴冠を目指したが判定負け。格闘技キャリア55戦目で初黒星を喫した。エストラダに敗れれば連敗となり、自身も「ギリギリの状況にいる」と崖っぷちの覚悟で試合に臨む。

黒いパーカーとキャップ姿で登場した那須川は会見で「今のコンディションは本当に最高に近い状態にあります。いろんな取り組みをしてきたので良かったかどうかは試合にならないとわからないが、ここまでやってきた道のりは厳しく、辛い期間でありました」と説明した。

続けて「前回負けたこともあるので色々なことを考えたり、精神面で自分のことを信じられなくなったりとかあったんですけど、自分自身を変えるために挑んできたつもりではあります」と心境を吐露。「エストラダ選手は復帰戦でやる相手じゃないと言われますけど、そんな予想くそくらえです。あっかんべーです。やってみなければわからないし、自分の人生は実験だと思ってますから」と話した。

どんな那須川天心を見せたいか、という質問には「本当に前回の試合からこの日のためにだけ日々を過ごしてきた。人間ってここまで本気で一生懸命やればここまで変われるんだという人間の可能性を見せたい」と意気込み、「僕が勝つことで世の中が変わるわけではないですけど、自分を変えることができると思っております。もう自分には負けたくないので腹はくくっております。その姿を見てもらえたらうれしい」と前向きに語った。

一方のエストラダは、元WBA・WBO世界フライ級、元WBA・WBC世界スーパーフライ級王者という難敵。2024年6月に世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国）に敗れるも、昨年6月、バンタム級転向初戦で勝利を収めていた。

那須川はエストラダに勝てば、5月に行われる井上拓真―井岡一翔（志成）戦の勝者への挑戦権を獲得する。



（THE ANSWER編集部）