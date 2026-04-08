女優の有村架純がこのほど、都内で行われたＴＢＳ系連続ドラマ「ＧＩＦＴ」（１２日スタート、日曜・後９時）のスペシャル舞台あいさつに出席した。

パラスポーツの車いすラグビーを舞台に、宇宙物理学者の大学准教授（堤真一）が弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら自身の難問にも向き合い、仲間、家族の大切さを知っていくストーリー。

有村は記者役。試合シーンの撮影も多く、選手役キャストの成長を間近で見ており「ここにいる皆さん、本当に頑張っていました。個性あるキャラクターが現場でワンカット、ワンカット大切にしながら撮影しているのを、私は１人の目撃者としてずっと見つめていたけど、選手達の努力と熱量がものすごくて」と絶賛。「ラグ車（競技用車いす）同士がぶつかると転倒したり、ケガがつきものなスポーツ。でもそんなことお構いなしにみんなが全力で撮影に向かっている姿が脳裏に焼き付いているのが自分のお芝居にも反映された」と相乗効果もあったという。その上で、タイトルにからめ「選手のみんなのがんばりを”ＧＩＦＴ”としてもらって、自分も何か貢献することができたんじゃないかな」とうなずいた。

選手役の１人、ピン芸人のノボせもんなべは、有村について「母のような存在」と回答。「グミが好きなメンバーが多くて、そしたら有村さんがとってもおいしいグミがあると大量に持ってきてくれた。みんなグミのおかげでハードな試合のシーンを乗り切れたといっても過言ではないくらい」と感謝していた。