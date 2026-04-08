【ＮＰＢ今日の見どころ】台湾から加入のソフトバンク・徐若熙が台湾出身投手で２人目の初登板から２戦２勝なるか
☆ソフトバンク―西武（１８：００・みずほペイペイドーム）
首位のソフトバンクは初戦を落とし、開幕４カード連続勝ち越しへ負けられない一戦で、台湾出身の徐若熙が来日２登板目を迎える。１日の楽天戦（楽天モバイル）は６回３安打無失点の好投で初登板勝利をつかんだ。台湾出身投手の来日初登板勝利は１５年の郭俊麟（西武）以来１１年ぶり６人目。今度は初登板勝利から２戦２勝を狙う。
台湾出身投手で初登板勝利を挙げた６人の２戦の勝敗は
年 投 手（所属）勝敗
８１ 郭源治（中日）○−
８５ 郭泰源（西武）○−
０２ 張誌家（西武）○Ｓ
０７ 林恩宇（楽天）○●
１５ 郭俊麟（西武）○○
２６ 徐若熙（ソフトバンク）○？
※−は勝敗つかず、Ｓはセーブ
で２戦２勝は１５年の郭俊麟のみ。２連勝は２戦２勝の郭俊麟のほかに郭泰源、張誌家の３人がいる。台湾から加入したソフトバンクの新戦力が２戦２勝とすることができるか。
（その他のカード）
☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森、巨人＝田中将
☆ＤｅＮＡ―中日（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝コックス、中日＝中西
☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝ルーカス、ヤクルト＝松本健
☆楽天―日本ハム（１８：００・楽天モバイル）楽天＝古謝、日本ハム＝北山
☆オリックス―ロッテ（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝エスピノーザ、ロッテ＝ジャクソン
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順