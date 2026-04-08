☆ソフトバンク―西武（１８：００・みずほペイペイドーム）

首位のソフトバンクは初戦を落とし、開幕４カード連続勝ち越しへ負けられない一戦で、台湾出身の徐若熙が来日２登板目を迎える。１日の楽天戦（楽天モバイル）は６回３安打無失点の好投で初登板勝利をつかんだ。台湾出身投手の来日初登板勝利は１５年の郭俊麟（西武）以来１１年ぶり６人目。今度は初登板勝利から２戦２勝を狙う。

台湾出身投手で初登板勝利を挙げた６人の２戦の勝敗は

年 投 手（所属）勝敗

８１ 郭源治（中日）○−

８５ 郭泰源（西武）○−

０２ 張誌家（西武）○Ｓ

０７ 林恩宇（楽天）○●

１５ 郭俊麟（西武）○○

２６ 徐若熙（ソフトバンク）○？

※−は勝敗つかず、Ｓはセーブ

で２戦２勝は１５年の郭俊麟のみ。２連勝は２戦２勝の郭俊麟のほかに郭泰源、張誌家の３人がいる。台湾から加入したソフトバンクの新戦力が２戦２勝とすることができるか。

（その他のカード）

☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森、巨人＝田中将

☆ＤｅＮＡ―中日（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝コックス、中日＝中西

☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝ルーカス、ヤクルト＝松本健

☆楽天―日本ハム（１８：００・楽天モバイル）楽天＝古謝、日本ハム＝北山

☆オリックス―ロッテ（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝エスピノーザ、ロッテ＝ジャクソン

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順