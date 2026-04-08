Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・宮近海斗（２８）が、１７日スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜・後１０時）で若手刑事役を演じる。２週連続インタビュー前編では、話題作に立て続けに出演する俳優業への思いや、アイドルとしてステージで表現する上で「それぞれがステージの主人公であるべき」という信念を語った。

高いダンススキルと、７人が無二の個性を発揮する「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ」のリーダーが、繊細な表現力で映像作品にも活躍の場を広げている。昨年はテレ朝系「ホンノウスイッチ」でドラマ初主演を飾り、映画「楓」にも出演。１７日からスタートの連ドラ「田鎖ブラザーズ」では、岡田将生（３６）演じる主人公が所属する強行犯係の若手刑事役に挑戦する。

俳優・岸谷五朗（６１）と“年の差バディ”を組む役どころで、「班の中では僕が一番若手の刑事役。岸谷さんからはお芝居のことはもちろん、（演劇やコンサート企画など）ずっとステージでの表現もされている経験豊富な方なので、いろんなお話を聞かせていただける貴重なチャンス。とても勉強になっています」と充実の表情を見せる。

試行錯誤を重ねる演技の仕事は、「悩むこともあるけど楽しいという感情の方が大きい」と言い切る。「自分とかけ離れた役にも興味があるけど、いつか自分と生き方や性格が似た役にも挑戦したい。自分に近い役を演じることができたら、より繊細に物事を考えられるきっかけになりそう」と意欲をのぞかせる。

演じる役を通じ、自分と向き合う日々を送る。自身は「宮近海斗」をどんな人間と捉えているのか―。「う〜ん、言語化するのは難しい」と伏し目がちに首をかしげ、「自分の趣味嗜好（しこう）、こういう時に嫌になるとかは分かっていますけど…。自分がどういった人間かっていうのは、相手が測るものだと思うんです」。

自身の輪郭や核を捉えながらも、天性のバランス感覚で対峙（たいじ）する相手にゆだねることができるのが宮近の柔軟さでもあり、強さでもある。

「ファンの方々やメンバーが感じてくれていることや言ってもらえることが、自分のことを一番表現できる言葉なのかな。あえて、自分の言葉で言うのなら『僕は宮近海斗』でしかないなという感じですね」

今年で芸能生活は１６年を迎える。アイドルをしていなければ、どんな職に就いていたのかに考えを巡らせ「事務所に入る前からダンスはしていたので、『踊っていたりするのかな』とふと考えますけど、他の可能性はあまり感じないですね。自分にはこれしかない」と真っすぐな瞳で語る。

記者は年始にＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎのステージを取材したが、個性豊かなメンバーの中で、ひときわ少年漫画の主人公のような輝きとエネルギーを放つ宮近のパフォーマンスが深く印象に残った。

控えめな笑みを浮かべながら、「それぞれがステージの主人公であるべき」と信念を口にする。

「曲によってどう見てもらいたいか軸みたいなものを作って、ファンの方たちそれぞれがどう受け取ってくださるかが大事。時には『物語の主人公みたいにやってやるぜ』じゃないけど、『こういうふうにかっこよく思われたい、ここはこう見てほしい』という“ステージ欲”みたいなものはあるので。見てくださる人に、何かプラスのものを感じてもらえたら、それが一番うれしいですね」。冷静さ、熱さ、柔らかさ、全てが絶妙に調和した煌（きら）めきが、ファンの心を照らしている。＝後編へ続く＝（奥津 友希乃）

◆宮近 海斗（みやちか・かいと）１９９７年９月２２日、東京都出身。２８歳。２０１０年に事務所入所。１２年にＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎのメンバーに選ばれ、２２年に配信シングル「ＪＵＳＴ ＤＡＮＣＥ！」で全世界配信デビュー。メンバーカラーは赤。血液型Ｏ。