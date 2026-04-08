◆米大リーグ ブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、４打数１安打だった。ドジャースの山本から二塁打を放つなど奮闘したが、チームは競り負けて６連敗。試合後、岡本は「（山本とは）日本でも対戦は少なくて、テレビでも見ていたので今日はすごく楽しみに打席に入りました。しっかりと打つべきところで打てたと思います」と語った。

ドジャースの先発は山本で、侍ジャパンで共闘した右腕とのマッチアップが実現した。まずは両チーム無得点の２回無死二塁で打席へ。１ストライクから二飛に倒れた。３点を追う５回先頭では３ボールから山本が投じた真ん中低めの直球に対して積極的にスイング。捉えたかに見えた打球が左翼へ飛んでいったが、もうひと伸びがなく左飛だった。

待望の快音が響いたのは２点を追う７回先頭。カウント１―２からの４球目がストライク判定を受け、見逃し三振となりかけたが、ＡＢＳ（ロボット審判）のチャレンジを利用するとボール判定に覆った。仕切り直しとなり、フルカウントからの７球目、山本の外角低め９６・２マイル（約１５４・８キロ）直球を捉えた。右中間を破る二塁打。ＮＰＢ時代に８打数４安打１本塁打と好相性だった右腕から３打席目でＨランプをともした。

対戦相手のドジャースには大谷、山本、佐々木が所属。この日は山本が先発マウンドに上がり、大谷は「１番・ＤＨ」でスタメン出場して先制打を放った。８日（同９日）は大谷が先発する予定。侍ジャパンで共闘した２人のマッチアップに注目が集まる。