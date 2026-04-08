DAIGO、手書きイラストで48歳誕生日を報告 子育てと仕事両立に意欲「よろしくお願いしまうぃっしゅ！」
ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGO（48）が8日、自身のブログを更新し、同日に48歳の誕生日を迎えたことを報告した。手書きのイラストとともに近況や今後の抱負をつづり、ファンへ感謝を伝えた。
【写真】DAIGOが描いた愛らしい手書きのキャラクター
DAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO ME!」と題した投稿で「48歳になりました！」と報告。「アラフィフというかフィフ見えてきました」とユーモアを交えつつ、「いつも応援ありがとうございます！」と感謝の思いを記した。2016年に俳優の北川景子と結婚し、2020年9月に長女、24年1月に長男が誕生している。
今後については、「子育てしながら、5年目のDAIGOも台所、料理を楽しみながら盛り上がっていきます！」と意気込みを明かし、競馬番組「みんなのKEIBA」や「うまレボ！」、Eテレ「みいつけた！」、情報番組の街歩きコーナーなど多方面での活動継続にも言及。「素敵なゲストをお迎えしたりお悩み相談しながら身体にも心にも気持ちいい朝のラジオをお届けしていきます！」と、ラジオ番組「DAIGOのOHAYO-WISH」への思いも語った。
さらに、自身がボーカルを務めるBREAKERZについては「今年の夏からついに20年目に突入」とし、「とことん盛り上げていきたい」とコメント。「誕生日当日の今日もまたBREAKERZでライブ！楽しみます！」と前向きな姿勢を見せた。
投稿の最後には「みなさん48歳のDAIGOもよろしくお願いしまうぃっしゅ！」と締めくくり、らしい言葉でファンに呼びかけた。SNSでは「お誕生日おめでとう」「48歳に見えない」「バースデーライブ楽しみ」など祝福の声が相次いでいる。
【写真】DAIGOが描いた愛らしい手書きのキャラクター
DAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO ME!」と題した投稿で「48歳になりました！」と報告。「アラフィフというかフィフ見えてきました」とユーモアを交えつつ、「いつも応援ありがとうございます！」と感謝の思いを記した。2016年に俳優の北川景子と結婚し、2020年9月に長女、24年1月に長男が誕生している。
さらに、自身がボーカルを務めるBREAKERZについては「今年の夏からついに20年目に突入」とし、「とことん盛り上げていきたい」とコメント。「誕生日当日の今日もまたBREAKERZでライブ！楽しみます！」と前向きな姿勢を見せた。
投稿の最後には「みなさん48歳のDAIGOもよろしくお願いしまうぃっしゅ！」と締めくくり、らしい言葉でファンに呼びかけた。SNSでは「お誕生日おめでとう」「48歳に見えない」「バースデーライブ楽しみ」など祝福の声が相次いでいる。