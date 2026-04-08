タレント松本明子（59）が、7日放送の日本テレビ系「春のさんま御殿3時間SP」（午後7時）に出演。溺愛する長男の“初告白”に絶句した。

松本は「最強2世の親子参観」のパートに長男の会社員、平井龍聖さん（24）と出演。1人息子の龍聖さんについて「私はかわいくてかわいくて、なめながら育てたんです」と溺愛ぶりを語り、息子が反抗期を迎えてからも「どうしてもスキンシップがしたくて。息子が寝静まった部屋に忍び込んで、寝ている息子の吐く息、呼気を吸って心を静めていた」と明かした。

番組では明石家さんまに促され、気になっていた息子の恋愛事情について「彼女…何となく分かってたような気もするけど、いるんですか？」と意を決したように質問。すると龍聖さんから「いますよ」とあっさり返され、ぼうぜんとした表情を浮かべた。

龍聖さんは恋人についても語り「すごい怖いことが起きておりまして。僕の彼女と母、めちゃくちゃ仲いいんです」と報告。松本は「あの子？あの子！」と相手に気づいた様子で、さんまから「ダメなところでもあるのか？」と聞かれると「ありません…」と急展開に言葉が出ない様子だった。

さらに龍聖さんが「もう1個だけ告白なんですけど、今彼女と同棲してます」と打ち明けると、松本は「ええ〜！！」と大絶叫。スタジオは大爆笑に包まれたが、番組内で知る新事実の数々に「『さんま御殿』怖いですね」とつぶやいていた。