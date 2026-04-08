MISAMO、美しさ追求する新プロジェクト始動 「ReFa MUSE」就任
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが、美容ブランド・ReFaのヘアケアカテゴリー「ReFa MUSE」に就任した。新プロジェクト『ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO』を始動し、洗練された存在感を発信していく。
【写真】さまざまなアイウェアを着用！かわいいが詰まったMISAMO
起用にあたり、「MISAMOの3人の洗練されたたたずまいと、常に新しい魅力を発信し続ける姿勢は、ReFaが大切にしてきた唯一無二のプロダクトづくりへのこだわりや、ブランドとしての美の哲学と深く共鳴しています。また、日常の中でヘアケアを大切にする姿勢もReFaの価値観と重なります」と説明。
今後、3人が、ReFaが提案する新たな美の世界観を国内外へ発信し、唯一無二の存在感を持つヘアケアブランドとしての価値をさらに高めていく。
新プロジェクト『ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO』は、ヘアケアの新たな美を追求していくReFa史上最大のビューティーコレクションとして展開。コンテンツやイベントを通じて広く届けていく。詳細は特設サイトや公式SNSで順次公開予定。
【写真】さまざまなアイウェアを着用！かわいいが詰まったMISAMO
起用にあたり、「MISAMOの3人の洗練されたたたずまいと、常に新しい魅力を発信し続ける姿勢は、ReFaが大切にしてきた唯一無二のプロダクトづくりへのこだわりや、ブランドとしての美の哲学と深く共鳴しています。また、日常の中でヘアケアを大切にする姿勢もReFaの価値観と重なります」と説明。
新プロジェクト『ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO』は、ヘアケアの新たな美を追求していくReFa史上最大のビューティーコレクションとして展開。コンテンツやイベントを通じて広く届けていく。詳細は特設サイトや公式SNSで順次公開予定。