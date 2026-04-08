女優の有村架純（33）が都内で、出演するTBS系日曜劇場「GIFT」（4月12日スタート、日曜午後9時）の第1話プレミア試写＆スペシャル舞台あいさつに登壇した。

車いすラグビーを舞台に仲間や家族の大切さ、愛を知っていく絆と再生の物語。取材を通して車いすラグビーや弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることになる雑誌記者の霧山人香（ひとか）を演じる。

選手役には山田裕貴（35）らがキャスティングされた。有村は「ブルズのメンバーの皆さん、本当に頑張ってました。みんなの頑張ってきた姿を本番以外でも見てきたので、1話を見ただけで泣けてきちゃって。涙なしでは見られない」と、体当たりのプレーに心を動かされたという。

普段の取材される側ではなく、する側という役どころ。「1人の目撃者として見つめていた。けががつきもののスポーツで、努力と熱量がものすごくて。みんなが全力で頑張ってる姿が目に焼き付いている。それが自分のお芝居にも反映されていくように、みんなの頑張りを『GIFT』としてもらって、自分も作品に貢献できたんじゃないかな」。人香は序盤、ブルズを俯瞰（ふかん）的に見ているが「伍鉄さん（堤真一）が巻き込んでいく姿を見ているうちに、人香も中途半端な気持ちが引っ張られていく。どうなるのか、楽しみにしていただければ」と予告した。