買うべき？「Cランク」の中古iPhoneのリアル。ごえんモバイルの端末を忖度なしレビュー
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YouTubeチャンネル「ジョージガジェット | George Gadget」が、「『Cランク』の中古iPhoneって実際どう？開封して正直にレビューします【ごえんモバイル】」と題した動画を公開した。動画では、出演者のジョージが、格安SIMサービス「ごえんモバイル」から提供された「Cランク」の中古iPhone 12 miniを開封し、その状態や実用性について忖度なしで検証している。
ジョージはまず、ごえんモバイルの特徴について説明。「審査不要」で本人確認書類があれば原則誰でも契約できる点や、口座振替に対応している点を強調した。続いて、SIMとセットで購入できる「Cランク」の中古スマホについて、「Cランクってぶっちゃけどうなの？」と疑問を提示し、実際に届いたiPhone 12 miniの開封をスタート。Cランクは業界標準で一番下のランクであり、目立つ傷や使用感がある前提であると解説した。
しかし、実際に端末を確認すると、背面やカメラ部分には傷が見当たらず、「別におおげさなわけじゃなくて、これ新品でって言われても背面だけ見てるとそういうふうに思うぐらいに綺麗」と驚きの表情を見せた。側面のLightningケーブル差し込み口付近にはわずかなスレ傷があったものの、ディスプレイにも傷はなく、電源を入れた後の動作も正常であった。一方、バッテリーの最大容量は100%だったが、外部品に交換されている可能性を示唆し、Apple純正の修理サービスを受ける際には不利になるデメリットにも触れた。また、数年以内にOSのアップデート対象外になる見込みであることや、ストレージが64GBのため、写真や動画をたくさん撮る人には向かない点も正直に指摘した。
ジョージは総括として、Cランクであっても想像以上に綺麗な個体が届く可能性があるとし、「サブ機、予備機が欲しい人にもこのCランク、十分なクオリティがありました」と評価。さらに、iPhone 12 miniのコンパクトなサイズ感を好む人にとってもおすすめできると語った。審査なしで手軽に通信回線と端末を確保したいユーザーにとって、ごえんモバイルのサービスは有力な選択肢になると結論付けた。
ジョージはまず、ごえんモバイルの特徴について説明。「審査不要」で本人確認書類があれば原則誰でも契約できる点や、口座振替に対応している点を強調した。続いて、SIMとセットで購入できる「Cランク」の中古スマホについて、「Cランクってぶっちゃけどうなの？」と疑問を提示し、実際に届いたiPhone 12 miniの開封をスタート。Cランクは業界標準で一番下のランクであり、目立つ傷や使用感がある前提であると解説した。
しかし、実際に端末を確認すると、背面やカメラ部分には傷が見当たらず、「別におおげさなわけじゃなくて、これ新品でって言われても背面だけ見てるとそういうふうに思うぐらいに綺麗」と驚きの表情を見せた。側面のLightningケーブル差し込み口付近にはわずかなスレ傷があったものの、ディスプレイにも傷はなく、電源を入れた後の動作も正常であった。一方、バッテリーの最大容量は100%だったが、外部品に交換されている可能性を示唆し、Apple純正の修理サービスを受ける際には不利になるデメリットにも触れた。また、数年以内にOSのアップデート対象外になる見込みであることや、ストレージが64GBのため、写真や動画をたくさん撮る人には向かない点も正直に指摘した。
ジョージは総括として、Cランクであっても想像以上に綺麗な個体が届く可能性があるとし、「サブ機、予備機が欲しい人にもこのCランク、十分なクオリティがありました」と評価。さらに、iPhone 12 miniのコンパクトなサイズ感を好む人にとってもおすすめできると語った。審査なしで手軽に通信回線と端末を確保したいユーザーにとって、ごえんモバイルのサービスは有力な選択肢になると結論付けた。
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