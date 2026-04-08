大丸松坂屋百貨店が運営するVTuber事業『EchoVerse（エコーバース）』の第2期オーディションが、4月8日から30日までの期間で実施されることが発表された。

【画像あり】1期生として活動する所属VTuber・花依よるは

今回のオーディションでは、VTuberとしての配信活動に加え、イラスト・音楽・映像といったアート分野での作品制作を通じた自己表現にも取り組む“次世代型クリエイター”を募集する。ビジュアル表現や世界観の構築など、作品性を伴う表現活動を行うことで、VTuberという表現形式の可能性を広げていくことを目的としている。

『EchoVerse』は2024年11月に事業を始動した事務所だ。第1期オーディションでは、多数の応募者の中から初の所属VTuberとして花依（はなより）よるはを選出した。花依よるはは歌を中心とした配信活動を行い、2025年9月にYouTubeでの初配信を実施。4月1日時点でYouTubeチャンネル登録者数は3万人を超えている。

第1期ではVTuberとしての配信活動を軸にクリエイターの個性を活かした活動を支援し、事業の基盤を構築してきた。第2期ではその取り組みをさらに進め、配信にとどまらず、クリエイターの自己表現力や作品性を重視した新たなVTuber像の創出を目指すとしている。

求める人物像として、自身の表現領域を広げたい方、VTuberとして新しい自己表現に挑戦したい方、アート分野でビジュアル表現・創作活動に継続的に取り組んできた方、長期的に作品を育てていきたい方が挙げられている。クリエイティブ領域を横断した活動機会を積極的にプロデュースに反映していくとのことだ。

大丸松坂屋百貨店は、百貨店として長年培ってきた目利きや発信力を活かし、VTuberという表現形式を“作品づくり”やその発信の場へと拡張することで、次世代の文化や表現の可能性を届けていくとしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）