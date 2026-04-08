ドジャース大谷翔平は１安打１打点

【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは７日、各地で行われ、ドジャースの山本はブルージェイズ戦に先発し、七回途中１失点で２勝目を挙げた。

スコアは４―１。１番指名打者で出た大谷は３打数１安打１打点、ブルージェイズの岡本は５番三塁で４打数１安打だった。ホワイトソックスの村上はオリオールズ戦の九回に代打で出場し、空振り三振。先発を外れたのは初めてだった。

ドジャースのエース山本と、今季からブルージェイズでプレーする岡本が、メジャーで初対戦。日本代表「侍ジャパン」で仲間だった２人が、互いに意地を見せた。

二回無死二塁で迎えた最初の顔合わせは二飛。五回も山本が真っすぐで左飛に仕留めた。３度目の勝負となった七回は岡本に軍配が上がった。先頭で打席に入ると、フルカウントから外寄りの速球を強振。右中間を破る二塁打でファンの大歓声を浴び、ベース上で拳をグッと握った。

日本での対戦では、２０１９年に岡本が本塁打を放ったこともあった。２７歳の山本は「すごく好きな先輩の一人。つい話しかけたくなる」と２歳年上のスラッガーを慕う。だが、メジャーでは山本が「先輩」だ。２年目の昨季、レギュラーシーズンで１２勝をマークし、ワールドシリーズでは３勝を挙げて最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。今や大リーグを代表する先発投手に上り詰めた。

巨人時代に本塁打王に３度輝くなど実績十分の岡本は、新天地で適応を進めている真っ最中。さらに腕を磨き、今後もしびれる勝負を繰り広げてくれるはずだ。（平沢祐）