永島優美、デート中に遭遇した父の“奇行”にスタジオ「怖すぎる」 「初めてお付き合いした人と初めてデートに行くっていう時…」
元フジテレビのフリーキャスター永島優美（34）が、7日放送の日本テレビ系『踊る!さんま御殿!!』（後7:00〜）に出演。初デートの時に遭遇した父のサッカー元日本代表・永島昭浩氏（61）の“奇行”を明かした。
【写真】「初めてお付き合いした人と…」デート中に遭遇した父の“奇行”を明かした永島優美
今回は「最強2世ガチ親子参観」として、芸能人の子どもが出演した。永島は「ウチの親ちょっとヤバいかもと思ったこと」というトークテーマで、「中学生の頃なんですけど、初めてお付き合いした人と初めてデートに行くっていう時があって」と振り返った。
「と言っても、中学生なのでランチをしてカフェでちょっとお茶して帰るみたいな」デートだったというが、「お茶を楽しんで帰ろうと思ってお店を出たら、外に父が立ってて」と店外で昭浩氏と遭遇したことを明かした。
「え!?」と驚いたところ、「おお！奇遇だね！ロイヤルミルクティー？」と指をさしながら、永島が飲んでいたドリンクを伝えてきたという。「飲んでいたものも全部見てて。めちゃくちゃ怖いってなって」と話した。
このエピソードに、スタジオでは「うそ!?」「怖すぎる」と悲鳴が上がり、明石家さんまは「永島もアホやな。気持ちは分からんでもないけどな」と同情する様子も見せた。
永島は「心配で尾行してたらしいんです。見てて、鉢合わせちゃって。飲んでいたものも全部言っちゃったみたい」と笑っていた。
【写真】「初めてお付き合いした人と…」デート中に遭遇した父の“奇行”を明かした永島優美
今回は「最強2世ガチ親子参観」として、芸能人の子どもが出演した。永島は「ウチの親ちょっとヤバいかもと思ったこと」というトークテーマで、「中学生の頃なんですけど、初めてお付き合いした人と初めてデートに行くっていう時があって」と振り返った。
「え!?」と驚いたところ、「おお！奇遇だね！ロイヤルミルクティー？」と指をさしながら、永島が飲んでいたドリンクを伝えてきたという。「飲んでいたものも全部見てて。めちゃくちゃ怖いってなって」と話した。
このエピソードに、スタジオでは「うそ!?」「怖すぎる」と悲鳴が上がり、明石家さんまは「永島もアホやな。気持ちは分からんでもないけどな」と同情する様子も見せた。
永島は「心配で尾行してたらしいんです。見てて、鉢合わせちゃって。飲んでいたものも全部言っちゃったみたい」と笑っていた。