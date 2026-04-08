◆米大リーグ ブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回に四球を選んで昨季からの連続出塁を４２試合に伸ばすと、３回には先制適時打で山本由伸投手（２７）を援護。３打数１安打１打点でチームの５連勝に貢献した。

５回無死一塁の第３打席では、一塁へのけん制で送球した捕手の右手が大谷の左腕に当たり、表情をゆがめてロバーツ監督やトレーナーが駆け寄った。痛みに耐えながら絶叫する珍しいシーンもあった。そのまま打席には立ったが、ベンチでは患部を気にするしぐさを続けていた。

試合後、ロバーツ監督は「あれは（捕手の）バレンズエラの投げ終わった手が、翔平の左腕に当たった。接触すると思っていなかったので、驚いたと思う。チェックをしたけど、問題なかった。彼はフラストレーションがたまったり、イラッとするとあまり話さなくなるので。あしたは大丈夫」と説明した。８日（同９日）の同戦は二刀流出場の予定。この日の試合後には２日続けて敵地のマウンドの感触を確かめる姿もあった。打者としてはイチロー（マリナーズ）が０９年４〜６月に作った日本人記録の「４３」に並ぶことができるだろうか。