幸楽苑、全品860円の“冷製麺”3種を展開 セットだと“お得に”【期間限定】
幸楽苑は、夏の定番「冷し中華」など冷たい麺メニュー3種を、4月16日から期間限定で販売する。いずれも税込860円で展開し、季節を先取りしたラインナップとして提供する。
【写真】具だくさん！幸楽苑「冷し麻辣マーラー担担麺」
今回登場するのは、「冷し中華」「冷し担担麺」「冷し麻辣マーラー担担麺」の3種類。看板メニューの冷し中華は、黒酢やレモンを効かせたマイルドな醤油ダレに、エビなど8種の具材を盛り付けた一品で、暑い時期の食欲増進や疲労回復も期待できる。価格は860円で、餃子セットは1060円、チャーハンセットは1160円、ミックスセットは1360円と、それぞれ80円から150円お得な設定となっている。
「冷し担担麺」も同じく860円で、濃厚な練り胡麻に黒酢を合わせた後味すっきりのスープが特徴。トマトと鶏肉を使用した麻辣餡に、ザーサイやピーナッツの食感が加わり、混ぜることで旨味と香りが引き立つ。セットメニューは餃子セット1060円、チャーハンセット1160円、ミックスセット1360円で提供される。
さらに新商品として登場する「冷し麻辣マーラー担担麺」も860円。練り胡麻と黒酢のスープに加え、ニンニク香る赤マー油と四川スパイスを効かせ、山椒の痺れる辛さと重厚な旨味が特徴だ。こちらも餃子セット1060円、チャーハンセット1160円、ミックスセット1360円を用意する。
なお、チャーハンは一部店舗では取り扱いがなく、テイクアウトやデリバリーは冷し中華の単品（860円）のみ対応する。幸楽苑は彩り豊かな冷製麺で、これからの季節需要の取り込みを図る。
【写真】具だくさん！幸楽苑「冷し麻辣マーラー担担麺」
今回登場するのは、「冷し中華」「冷し担担麺」「冷し麻辣マーラー担担麺」の3種類。看板メニューの冷し中華は、黒酢やレモンを効かせたマイルドな醤油ダレに、エビなど8種の具材を盛り付けた一品で、暑い時期の食欲増進や疲労回復も期待できる。価格は860円で、餃子セットは1060円、チャーハンセットは1160円、ミックスセットは1360円と、それぞれ80円から150円お得な設定となっている。
さらに新商品として登場する「冷し麻辣マーラー担担麺」も860円。練り胡麻と黒酢のスープに加え、ニンニク香る赤マー油と四川スパイスを効かせ、山椒の痺れる辛さと重厚な旨味が特徴だ。こちらも餃子セット1060円、チャーハンセット1160円、ミックスセット1360円を用意する。
なお、チャーハンは一部店舗では取り扱いがなく、テイクアウトやデリバリーは冷し中華の単品（860円）のみ対応する。幸楽苑は彩り豊かな冷製麺で、これからの季節需要の取り込みを図る。