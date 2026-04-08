（MCU）によるリブート版『X-MEN』で、ドラマ「BEEF／ビーフ」のイ・ソンジン、「一流シェフのファミリー・レストラン（The Bear）」のジョアンナ・カロが脚本草稿を手がけていることがわかった。監督のジェイク・シュライアーが米にて明らかにした。

旧20世紀フォックスで展開した『X-MEN』が、マーベル・スタジオのMCUに本格登場する。現時点で公開時期は不明だが、2027年の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』後の新世界で中心的存在になるとされる。『サンダーボルツ*』（2025）で悩みを抱えたヒーローたちの群像劇を描いたシュライアーが、新たなキャストと共にミュータントたちを映像化する。

シュライアーはの評判シリーズ「BEEF／ビーフ」でも注目されたクリエイターで、同シリーズは2026年4月16日よりシーズン2が登場する。インタビューで『X-MEN』の状況について確認されると、「まだ開発段階です」としながら、脚本の状況を報告した。

「実は、『BEEF／ビーフ』ともつながる面白いところは、ソニー（イ・ソンジン）とジョアンナ・カロの2人が今シーズンに携わっていることです。

『BEEF／ビーフ』はソニーのドラマですが、ジョアンナも今シーズンに入っています。僕たちは、シーズン1でも『サンダーボルツ*』でも一緒に仕事をしてきました。2人が参加してくれて、現在は（『X-MEN』の）ドラフトを書いています。あのメンバーがまた集まるということで、とても楽しみです。」

シュライアー監督作の『サンダーボルツ*』では、イ・ソンジンとカロの両名が脚本に参加（イ・ソンジンはアンクレジット）。『X-MEN』でも、『サンダーボルツ*』執筆のメンバーが再集結を果たすことになる。

ちなみにシュライアーは、カロが「BEEF／ビーフ」シーズン2に参加していると話しているが、彼女が携わっているのはシーズン1のみである。カロは賞レースを席巻する「一流シェフのファミリー・レストラン」でショウランナーやエピソード監督、脚本、製作総指揮などクリエイティブの広域を担当している。

「BEEF／ビーフ」も「一流シェフのファミリー・レストラン」も、クセのある個性的なキャラクター同士が火花を散らしたり、理解を深めあったりする生々しい人間ドラマが魅力。こうした写実的なタッチが新生『X-MEN』にも活かされることとなりそうだ。

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