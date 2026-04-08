の実写版「ONE PIECE」シーズン3が、2027年に世界配信されることが発表された。アラバスタ王国の砂漠をイメージしたタイトルロゴの映像には、シーズンタイトルとして「ONE PIECE: The Battle of Alabasta（原題）」と記されている。

シーズン3では、原作で屈指の人気を誇る「アラバスタ編」の後半が展開される。あらすじは、以下の通りだ。

「主な舞台は、冒険の最中に出会った王女ビビの祖国、砂漠の王国アラバスタだ。とある理由で民の反乱が勃発した裏で、世界政府公認の海賊で規格外の強さを誇る“王下七武海”の一人 クロコダイル（ジョー・マンガニエロ）と、彼が率いる犯罪組織バロックワークスが糸を引き、すべてを砂へと帰すかのような乗っ取り計画が進行…。非道な計画を食い止めるため、一味は絆を力に変えながら、罠と陰謀が渦巻く新たな激闘に挑んでいく――。」

共同ショーランナーのジョー・トラッツとイアン・ストークスは、「アラバスタ編は『ONE PICE』で最も愛されている物語の一つであり、僕たちが大好きな章でもあります。実写化できることを、この上なく光栄に思います」とコメントを発表。

「シーズン3では、これまでの積み重ねてきたものを土台に、壮大で感動的で、スペクタルで驚きに満ちた戦争の物語を描きます」「アラバスタでは、重大な危機が迫り……カルガモたち（ducks）は巨大です」と記し、率いる“超カルガモ部隊”の登場も示唆した。

原作の「アラバスタ編」では麦わらの一味が散り散りとなり、ウソップ＆チョッパー VS Mr.4＆ミス・メリークリスマス、ナミ VS ミス・ダブルフィンガー、サンジ VS Mr.2 ボン・クレー、ゾロ VS Mr.1、ルフィ VS クロコダイルと、個性豊かな強敵との激戦が繰り広げられる。また、シーズン2のラストではしており、“Mr.プリンス”ことサンジの活躍にも期待がかかる。さらに、初登場となる“火拳のエース”とルフィの再会にも注目だ。

(C) 尾田栄一郎/集英社

「ONE PIECE」シーズン3は現在、南アフリカのケープタウンで撮影中。新キャストには、ポートガス・D・エース役で「コブラ会」『ブルービートル』（2023）ショロ・マリデュエニャ、Mr.1役でオーストラリア出身の俳優アウド・アウド、ミス・ダブルフィンガー役で『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』（2023）のデイジー・ヘッド、ノンバイナリーの俳優・コメディアンのコール・エスコラが名を連ねている。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シ－ズン3は、2027年に世界独占配信。

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