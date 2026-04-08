【材料4つ】″あのパン″でオシャレなクロックムッシュが作れちゃう!? - 「天才ですね」「これはまねしてみたい」
おしゃれなカフェのモーニングやランチで見かけることが多い「クロックムッシュ」。Instagramではそんなクロックムッシュ風のメニューをロールパンで作れる、お手軽レシピが話題を呼んでいます。
4つの材料で作れる「クロックムッシュ」風メニュー ※画像は「ニッポンハム【公式】お役立ちレシピ」(@nipponham_official.recipe)より引用
レシピを投稿したのは、ハムやソーセージなどお肉系の商品で人気のニッポンハム。まずはロールパンの端から1cmほど内側に包丁で切り込みをぐるっと入れ、指で押し込んでくぼみを作ります。
作ったくぼみに、半分に折ったシャウスライス1枚をイン。さらに温泉卵をのせてお好みの量のピザ用チーズをふりかけたら、あとはトースターに入れるだけ!
全体にこんがり焼き色がついたら完成。ほとんど洗い物もでないため、忙しい朝にもぴったりです。温玉と溶けたチーズ、そしてシャウスライスのほどよい肉感がたまらないっ……。
ニッポンハムの公式Instagramには今回紹介した以外にも、少ない材料で簡単に作れる美味しいレシピが盛りだくさん。気になる人はぜひ、その他の投稿もチェックしてみては?
この投稿をInstagramで見る
ニッポンハム【公式】お役立ちレシピ(@nipponham_official.recipe)がシェアした投稿
4つの材料で作れる「クロックムッシュ」風メニュー ※画像は「ニッポンハム【公式】お役立ちレシピ」(@nipponham_official.recipe)より引用
レシピを投稿したのは、ハムやソーセージなどお肉系の商品で人気のニッポンハム。まずはロールパンの端から1cmほど内側に包丁で切り込みをぐるっと入れ、指で押し込んでくぼみを作ります。
作ったくぼみに、半分に折ったシャウスライス1枚をイン。さらに温泉卵をのせてお好みの量のピザ用チーズをふりかけたら、あとはトースターに入れるだけ!
全体にこんがり焼き色がついたら完成。ほとんど洗い物もでないため、忙しい朝にもぴったりです。温玉と溶けたチーズ、そしてシャウスライスのほどよい肉感がたまらないっ……。
ニッポンハムの公式Instagramには今回紹介した以外にも、少ない材料で簡単に作れる美味しいレシピが盛りだくさん。気になる人はぜひ、その他の投稿もチェックしてみては?
この投稿をInstagramで見る
ニッポンハム【公式】お役立ちレシピ(@nipponham_official.recipe)がシェアした投稿