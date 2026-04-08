【なか卯】春の味覚“菜の花”を使った新メニュー「菜の花の親子丼」「冷やし菜の花のおうどん」登場

丼ぶりと京風うどんのチェーンなか卯は、丼ぶりと京風うどんの「なか卯」にて、春の味覚である菜の花を使用した「菜の花の親子丼」と「冷やし菜の花のおうどん」を4月15日（水）11時より販売開始する。価格は430円（税込）から。全国446店舗（4月8日時点）で展開予定。

「菜の花の親子丼」は、なか卯定番のふわとろ食感の親子丼に、菜の花のからし和えを合わせた春限定メニュー。2024年販売時より菜の花を約1.5倍に増量し、より季節感を楽しめる一杯に仕上げた。

〈菜の花の親子丼〉

シャキシャキとした食感の菜の花に、からしのピリッとした辛みを加えることで、濃厚な“こだわり卵”を使用した親子丼の旨みを引き立てる。最後まで菜の花の風味を楽しめるようバランスよく仕立てられており、春の訪れを感じられる味わいが特徴だ。

〈冷やし菜の花のおうどん〉

同時発売となる「冷やし菜の花のおうどん」は、定番の「冷やしはいからうどん」に菜の花のからし和えを添えた一杯。やさしい出汁の味わいに、菜の花の食感とからしのほのかな辛みが調和する。

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〈商品ラインアップ（価格は税込）〉

◆菜の花の親子丼

ごはん小盛：600円

並盛：620円

ごはん大盛：720円

◆冷やし菜の花のおうどん

小：430円

並：490円

大：590円

※一部店舗では価格が異なる場合あり