ラサール石井議員は複雑な表情　大椿裕子元議員が“怒り”の途中退席でバチバチ　新たな船出の社民・新党首会見

社民党の福島瑞穂新党首の就任会見で、司会にコメントをさえぎられた大椿裕子元参院議員が怒りの表情で途中退席した。

党首選の勝者と候補者がバチバチする現場に、ラサール石井参院議員は複雑な表情を浮かべ黙り込んでいた。

コメントさえぎられた大椿氏が抗議

6日に行われた社民党・福島瑞穂新党首の会見。まだ続いていたが、大椿裕子元参院議員が怒りの表情を浮かべ退席した。

会見には党首選挙で勝利した福島党首の他に、敗れた大椿元参院議員とラサール石井参院議員が出席していた。

記者が大椿氏とラサール氏にもコメントを求めると、司会者がさえぎる。

司会：

新党首の記者会見なので、党首への質問に限ってください。

大椿裕子元参院議員：

それはひどいと思います。平等に扱うべきだと思います。候補者は。

ラサール氏は複雑な表情で…

そして福島党首がしゃべり終え、司会が質問を促す。

司会：

（党首への質問は）そのほかありますか？はい、どうぞ。

その瞬間、大椿氏は怒りの表情を浮かべ途中退席した。

同席したラサール氏は、複雑な表情を浮かべて黙り込んでいた。

新たな船出となる会見だったはずの社民党。

港を出た船の今後はどうなるのか。

（「イット！」4月7日放送より）