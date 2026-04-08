アイドルグループ・乃木坂46の川崎桜（※崎＝たつさき）1st写真集『エチュード』（4月14日発売／新潮社）の発売を記念し、東京メトロとコラボレーションした「東京メトロデジタルラリー」の実施が発表された。

【画像】乃木坂46 川粼桜1st写真集が東京メトロコラボの内容＆先行カット

同写真集は五期生・川崎桜にとって初の写真集。フランスのニースとパリの2都市で撮影され、初々しい表情から、撮影が進むにつれて徐々に開放的になっていく変化も見どころである。大人びた一面と無垢な一面、その両方の魅力を感じられる、22歳の川粼の“今”を切り取った一冊に仕上がっている。

今回のコラボ企画の実施期間は、写真集発売日の2026年4月14日（火）から5月10日（日）まで。対象となる4駅を巡り、ポスターに掲出された2次元コードを読み込むことで、各駅ごとにデジタルブロマイドを取得できる企画となっている。

対象駅は、新宿三丁目駅（丸ノ内線・副都心線）、青山一丁目駅（銀座線・半蔵門線）、乃木坂駅（千代田線）、溜池山王駅（銀座線・南北線）の4駅。それぞれに写真集の完全未公開カットを使用したB1ポスターが掲出されるほか、コラボを記念して東京メトロ全体で約180カ所に同サイズのポスターが展開される予定だ。

公式Xのフォロワー数も近年の写真集としては異例の13万人に到達し、3月26日には発売前重版が決定するなど、大きな注目を集めている本書。発売まで1週間に迫り、ファンからの期待も高まっている。

（文＝リアルサウンド編集部）