C&Kが、新曲「TO BE」を4月15日に配信リリース。ジャケットとあわせて新ビジュアルが公開された。

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本作のタイトル「TO BE」は“渡米”と読み、〈渡米したい〉という歌詞のフレーズが印象的な楽曲でありながら、その言葉自体に明確な意味は持たせず、リズムや響きそのものを楽しむという発想から生まれたユニークなポップソング。言葉のフィーリングをそのまま音に乗せていく構成が特徴で、ユーモアあふれる言葉遊びと中毒性の高いメロディが融合し、思わず口ずさみたくなる魅力のある楽曲だ。

同時に、〈居場所を求めて〉、〈自由を求めて〉という歌詞のフレーズが、タイトル「TO BE」と重なり、“ここではないどこかへ行きたい”“したい”という欲求、人間の根源的な感情が立ち上がってくる。意味のない言葉に意味があるこの楽曲から、何を感じとるかはリスナーに委ねた“実験的脳トレソング”となっている。

リリースに先駆け、本日4月8日より歌ネットにて歌詞全文の先行公開がスタート。また、オリジナルスマホ画像がもらえるPre-add／Pre-saveキャンペーンも本日より開始している。明日9日にはFM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』にてラジオ初オンエアも決定した。

なおC&Kは、4月26日に関西地区初となる大阪城ホールでのワンマンライブ『CK無謀な挑戦城！！火攻め、水攻め、ひょうきん攻め！！ in 大阪城ホール』を開催。チケットはソールドアウトだが、CSテレ朝チャンネルにて独占生中継も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）