Photo: 小暮ひさのり

なんだ、普通じゃーん。

これが封を開けたときの最初の感想。そう、普通なのです。世の中には多種多様なモバイルバッテリーがありますが、現在はその進化の過渡期。

昨今よく聞く「燃えた」というモバイルバッテリーのトラブルに対応すべく、多くのメーカーが素材の見直しへ、安全性重視モデルと舵を切りつつあります。

バッファローもまた、半固体のモバイルバッテリー「BMPBSA10000BKX」を発売。タイミングよくサンプルを編集部から借りられたので、使ってみたのです。

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実はこれが僕の人生で初めて使う「半固体」モバイルバッテリー。

いったいどんなものか？ と身構えていたのですが、これが普通。いい意味で普通に使えるモバイルバッテリーでした。

よくある容量＆よくあるサイズ感。「半固体」ってそんな変わらんね！

Photo: 小暮ひさのり

まず、半固体バッテリーってなんぞや？ をざっくり紹介します。

一般的なリチウムイオンモバイルバッテリーは、内部の電池に液体の電解質を使っているのに対して、半固体バッテリーは、ゲル状の電解質を採用したモデル。

液体よりもゲル状の半固体の方が、安定した状態になっていため、発火のリスクを大きく抑えられるという特性があります（メーカーが公表している試験では釘刺したり、圧壊させるといったいじめを受けても発火していませんでした）。そして、既存モデルとの違いは構成素材の状態が主となるので、外からでは違いがわかりません。

ただ、僕、勝手な先入観があったんですよね。液体→ゲル状への変更だし、比較的新しいの技術だから多少デカくなるんだろうなぁ…って。

ところが、意外や意外。バッファローのコレのスペック値は約74×15.2×116mmで210g。

それまで使っていた同容量の他社モデルと変わらない…どころか薄さで言えばバッファローの方が薄いまであります。半固体ってすごいんだな…。

Photo: 小暮ひさのり

おかげでこう！ スマホと重ねて持つという使い方も全く問題なし。

万が一手が滑って落ちたとしても、「うわっ、やべえ！モバイルバッテリー派手に落とした…ヤバいかも…」みたいなヒヤヒヤ感が軽減される（ゼロにはなりません、大事に使いましょう）ってのはメリットデカいですねー。

ちなみに外装（シェル）もしっかりとガッチガチな硬さ。内部の電池だけでなく、プロダクト全体でタフさがしっかりと練られている思想を感じます。

ケーブル内蔵、残量表示、2台同時充電対応の便利さも

Photo: 小暮ひさのり

使い勝手も、これがまた普通。それどころか使いやすいんです。

USB-Cケーブルが生えているタイプなので、別途ケーブル持ち歩かなくても済みますし、ケーブル自体も耐久性の高いナイロン編み。それが「まさに生えているレベル」でガッチリくっついているのです。

ストラップ形状にループ固定できるのも気が利いてますね。おかげで、カバンのサイドポケットに雑に突っ込んで、雑に引き抜くとかも平然とできるようになりました。

Photo: 小暮ひさのり

1ポート接続時には最大30W出力。

スマホの急速充電できるレベルですし、バッテリーの残量表示のディスプレイも便利ですねー。

この日は、iPhone 17 ProMaxでテザリングを有効にして、PCで仕事…というスマホ側にも負荷のかかる状態で充電していましたが、気がついたら28％→90％（上限設定）まで回復されていて、モバイルバッテリーの残量も52％。もう1セットはイケるくらい残っていて、容量的にも満足です。

Photo: 小暮ひさのり

さらに、USB-Cポートも備わっているので、2台同時充電もサポートしています（出力は合計15Wに落ちます）。

なんというか、ほんと「イマドキのモバイルバッテリー」って感じの便利な使い方ができていて、安全性にステータスガン振りして他はいまひとつ…とかでは一切ありません。

本当に普通に便利なヤツで、従来と同じモバイルバッテリーの使い方で、快適に日々の充電シーンに導入できて、なんだか拍子抜け。いや、良いことなんですけどね！

意識の外にある安全性。派手さは無いが「持ち歩くもの」として完成度が高い

Photo: 小暮ひさのり

半固体ってちょっとクセがあるかな？

なんて身構えていたんですが、いい意味で裏切られましたね。本当に今のモバイルバッテリーの使い方に即した実用的で堅実な作り。

価格も飛び抜けて高いわけじゃないですし（5千円台）、日常の中で使い勝手の良さを受け取りつつ、「そう言えばこいつ安全性も高いんだよなぁ」という付加価値をたまに思い出してニヤリとできるのが良いところ。

毎日持ち歩くものですから、使い勝手を落とさず、意識の外にしっかりとした安全性を担保。これは、まさに現代のモバイルバッテリーに求められている思想ではないでしょうか。

今買い替えるなら、バッファローの半固体モデルは良いチョイスですよ、普通にネ！

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Source: バッファロー, Amazon