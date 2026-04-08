◇インターリーグ ドジャース4―1ブルージェイズ（2026年4月7日 トロント）

ドジャース・山本由伸投手（27）は、敵地トロントで行われたブルージェイズ戦に先発した。同地では、MVPに輝いた昨年ワールドシリーズの第7戦以来の登板で、7回途中で降板し、6回0/3を5安打1失点。試合後は「前の2試合に比べて感覚が良く、コントロールして投げられた」と振り返った。

5回まではわずか62球で無失点。「ノーワインドアップの時、昨日からまたちょっと感覚が良くなって、コントロールをしっかり、ストレートも変化球も思ったように投げられた。相手は積極的に来ていましたけど、それがうまいことハマって、球数も少なくいけてたかな」と自己分析。一方で、6、7回はいずれも先頭打者に安打を許してピンチを招き、7回無死一、三塁で降板した。「セットポジションに入ってから、もう少し、というところがある。そこは一つ課題、（7回途中降板は）ベシアに助けられました」と話し、2番手の左腕に感謝した。

昨年のWSで対戦した相手との再戦。「（昨秋に）対戦を重ねて、ちょっと工夫する配球とか、そういったのはありますけど、もちろん良い打者が並んでいる打線ですし、必死に投げました」。７回、二塁打を許した岡本との対戦については「先頭だったので、絶対取りたいと思っていたんですけど、ちょっとカウントも悪くなってしまって。最後、うまく打たれました」と悔しがった。

その打席で岡本を追い込んでからABSチャレンジでボールに覆った外角球は「いいところではありましたけど、はい。まあまあ、ギリギリってとこですね」といい、「こういうメジャーの試合で対戦できるというのは凄く、うれしく思います」と話した。