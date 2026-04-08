鈴木奈々、お気に入りのユニクロアイテム取り入れた私服コーデを披露「マジで毎日着てる！」
タレントの鈴木奈々（37）が6日、自身のインスタグラムを更新。「マジで毎日着てる！」という、ユニクロアイテムを明かした。
【写真】「マジで毎日着てる！」お気に入りのユニクロ品を取り入れた鈴木奈々の私服コーデ
鈴木は「今日もユニクロのミニＴです」と話し、ミニTシャツにジーンズを合わせたこの日のコーディネートを紹介。「マジで毎日着てる！お値段も1500円でありがたい」とリーズナブルな価格に感謝しつつ、「白黒グレーで3色大人買いしました。大人買いしても合計4500円だよー！安い！サイコー！」とテンション高めにつづった。
また、「最近ムチムチって言われるんだけどやっぱムチムチかな？ 私は今の体型嫌いじゃない！笑笑」とポジティブにつづり、「健康的でしょ」と自信を覗かせた。ハッシュタグには「#自己肯定感高め #154cm #50キロ台」と添え、ありのままの自分を愛する姿勢を見せている。
コメント欄には「可愛い」「素敵だよー」「ムチムチに見えないよー」「いつも笑顔に癒されてる」などの声が寄せられている。
【写真】「マジで毎日着てる！」お気に入りのユニクロ品を取り入れた鈴木奈々の私服コーデ
鈴木は「今日もユニクロのミニＴです」と話し、ミニTシャツにジーンズを合わせたこの日のコーディネートを紹介。「マジで毎日着てる！お値段も1500円でありがたい」とリーズナブルな価格に感謝しつつ、「白黒グレーで3色大人買いしました。大人買いしても合計4500円だよー！安い！サイコー！」とテンション高めにつづった。
コメント欄には「可愛い」「素敵だよー」「ムチムチに見えないよー」「いつも笑顔に癒されてる」などの声が寄せられている。