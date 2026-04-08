人気レースクイーンの霧島聖子（34）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コスチューム姿のお花見ショットを披露した。

「もてぎの桜と記念に コスチュームで桜と撮影できるなんて！」と満開の桜をバックにしたセパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップ。

「今年お花見出来なかったからサーキットで桜満喫できて良かったです 満開だったよー！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「桜とコスチュームが最高の組み合わせ！」「めちゃくちゃ可愛いです！」「コスがとてもカッコいい そしてせいこっこは綺麗だわ」「素敵すぎます」「せいこっこは、どんな色の衣装でも似合うね」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。