『ウマ娘』ビジュアル激変？ネット衝撃 『頭文字D』コラボでスぺ・スズカ・テイオーに「シュールすぎる」「本家より強そう」
株式会社セガ フェイブは、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE（以下、頭文字DAC）』と『ウマ娘 プリティーダービー』のコラボレーションイベントを9日より開催する。
【画像】渋いビジュアルに激変（笑）『頭文字D』顔のスぺ・テイオーたち
コラボレーションイベントでは『ウマ娘 プリティーダービー』より、「スペシャルウィーク」「サイレンススズカ」「トウカイテイオー」をモチーフにしたアイテムが多数登場。各種アイテムは、期間中にプレイスタンプやTTイベントなどで獲得することができる。
アバターアイテムは、「スペシャルウィーク」「サイレンススズカ」「トウカイテイオー」のコスプレウィッグ・衣装が用意されており、ネット上では「最近テイオー顔変わりすぎだろ」「エイプリルフールかと思ったら違った」「シュールすぎるだろ...w」「なんだろう本家ウマ娘のウマ娘より強そう」などの声が出ている。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
【画像】渋いビジュアルに激変（笑）『頭文字D』顔のスぺ・テイオーたち
コラボレーションイベントでは『ウマ娘 プリティーダービー』より、「スペシャルウィーク」「サイレンススズカ」「トウカイテイオー」をモチーフにしたアイテムが多数登場。各種アイテムは、期間中にプレイスタンプやTTイベントなどで獲得することができる。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
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