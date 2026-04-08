お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が7日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。前日に放送されたラジオ番組を絶賛した。

太田は、まずタレントの松本明子が左足首骨折を骨折する前日の1日に会ったと明かしたうえで、「高田（文夫）先生が“本宮さんと（松本の）還暦祝いで特番でやるから。そんなこと初めてだぞ”と喜んでたんだよ。（松本の入院で番組）どうするんだろうって思ってたわけ」と、松本が夫で俳優の本宮泰風とともに出演する予定だった6日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に言及。

そして「それで昨日のビバリーの聴いてたら最高だったんだよ、これが。これがもう伝説の回。ラジコ大使としてぜひ聴いてほしい。この昨日のビバリーは聴いてほしい」と絶賛。その理由について「とにかく高田先生が企画したことが全部無駄になるっていう、ことごとく無駄になるって話なんだよ。だってまず松本明子のために還暦祝で旦那呼んで。旦那も出たくないんだよ、でも渋々来てるんだよ。呼んで盛り上がろうっていうのに、本人がまずいない」と指摘した。

さらに「また本宮さんっていうのが何にもしゃべれないんだよ。そこが好感持てるんだけどさ、何にもしゃべんないんだよ」と言い、松本の骨折した時の様子など「“ちょっと分かんないんですけど”って言って。“猫がにゃんにゃん鳴いてて迷い猫かなと思って（玄関）開けたらうちのかみさんが倒れてた”って言うんだよ。そんなことあんのかなって？（本宮は）全然要領を得ないんだよ」などと“面白さ”を説明していた。