吉野家、魯肉×牛丼の新提案 スパイス香る濃厚な一杯を4・9より販売開始
吉野家は、牛丼に台湾の定番料理である魯肉（ルーロー）を組み合わせた新商品「魯肉牛丼」を、4月9日午前11時から全国店舗で販売開始する。牛肉と豚バラ肉のうまみを重ねた新たな一杯で、店内価格は並盛660円と手に取りやすい価格帯に設定されている。
【写真】価格表「魯肉牛丼」「魯肉黒カレー」店内＆テイクアウト価格
「魯肉牛丼」は、八角や五香粉がほんのり香る本格スパイスと、甘辛く濃厚に煮込んだ豚バラ肉の魯肉を牛丼に合わせた商品。牛肉のうまみと魯肉のコクが重なり合い、満足感のある味わいに仕上げた。従来の牛丼とは異なる風味で、新たな食体験を打ち出す。
価格はサイズごとに異なり、小盛は店内627円、並盛は660円、アタマの大盛は836円、大盛は902円、特盛は1100円、超特盛は1221円となる。テイクアウトにも対応し、並盛は648円で提供されるなど、利用シーンに応じて選べる。
また、同じ魯肉を使用し、人気メニューの黒カレーと組み合わせた「魯肉黒カレー」も登場。店内価格は660円で、スパイシーなカレーと魯肉の相性が楽しめる一品となっている。
一部店舗では取り扱いがない場合がある。吉野家は今回の新商品で、牛丼のバリエーション拡充と新たな需要の喚起を図る。
【写真】価格表「魯肉牛丼」「魯肉黒カレー」店内＆テイクアウト価格
「魯肉牛丼」は、八角や五香粉がほんのり香る本格スパイスと、甘辛く濃厚に煮込んだ豚バラ肉の魯肉を牛丼に合わせた商品。牛肉のうまみと魯肉のコクが重なり合い、満足感のある味わいに仕上げた。従来の牛丼とは異なる風味で、新たな食体験を打ち出す。
また、同じ魯肉を使用し、人気メニューの黒カレーと組み合わせた「魯肉黒カレー」も登場。店内価格は660円で、スパイシーなカレーと魯肉の相性が楽しめる一品となっている。
一部店舗では取り扱いがない場合がある。吉野家は今回の新商品で、牛丼のバリエーション拡充と新たな需要の喚起を図る。