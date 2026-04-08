お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）とノブ（46）が7日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜夜11・20）に出演。ベテラン芸人の食レポについて語った。

同番組VTRには、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた、元フィギュアスケーターの高橋成美さんが出演。茨城県ひたちなか市の漁港を訪れ、所属事務所である松竹芸能の養成所で教わったという、ロケのテクニックを披露した。

そして「一番好き」という牡蠣を前に、高橋さんは「正直なところ、普段はあんまり掛けない」と告白。いつもは使わないという調味料を手に取りながら「やっぱり大勢の方が見てくださるから、一番みんなが食べる感覚で食べる。やっぱり食レポは自分のためだけじゃなくて、みんなのためにやるものだから」と語った。

そんな様子に、スタジオで見守っていた「千鳥」大悟は「めっちゃくちゃなことを教えとるな」とあ然。相方・ノブが「これで個性がな、死んで行くんよな。松竹の個性殺し」と表現。「全員を（ますだおかだの）増田さんにしていくのよ。とにかくトークと漫才がうまい、シンプルな髪形の人間にしていくのよ、松竹って」と笑いを誘った。

これに大悟は「増田さんはうまいよ。何したってできる」とフォローしつつ「それは増田さんだけでええねん。全員を増田さんにしてもしょうがない」とキッパリ。

そして「今は食レポって、自分が楽しそうに食べるほうがいいのに、やっぱ増田さんの食べてるもんって、うまそうに見えん」と打ち明けると、ノブも「面白いし、情報は伝わってくる」と認めながら「けど、匂いがしないんすよ、画面から」と話すと、スタジオでは笑いが起こっていた。