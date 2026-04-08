◆米大リーグ ブルージェイズ１―３ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発。昨季“伝説”をつくったトロントで、今季最長となる６回０／３を５安打１失点。同最多の９７球で６三振を奪い、今季２勝目を挙げた。最速は９６・９マイル（約１５５・９キロ）を計測した。

昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）の再戦として注目されている今カードだったが、「今日は今日でまた、すごい集中できてたと思います」と背番号１８。「対戦を重ねてちょっと工夫する配球とかそういったものはありますけど、もちろんいい打者が並んでいる打線ですし、必死に投げました」と汗を拭った。

試合前のスタメン紹介で名前がコールされると、痛烈なブーイングを浴びた山本。しかし、初回は３者連続三振と圧巻の投球で再び敵地を黙らせた。２回は先頭の４番サンチェスに右越え二塁打を許したが、メジャー初対戦となった５番・岡本和真内野手（２９）を二飛に仕留めるなど得点を与えなかった。大谷翔平投手（３１）の先制適時打などで２点の援護をもらった直後の３回も３者凡退とさすがの投球を見せた。５回先頭で迎えた岡本との２度目の対戦は、３ボールから９６・３マイル（約１５５キロ）直球で左飛に打ち取った。

３点リードの６回。先頭のヒメネスに右前打を許し、連続アウトは１２人でストップ。２回以来の走者を背負った。その後１死二塁から１番スプリンガーに右中間へ適時二塁打を浴びたが、なおも１死一、二塁のピンチは３番ゲレロを初球のスプリットで三ゴロに斬るなどして防いだ。

岡本と３度目の対戦は７回先頭。一度は見逃し三振と判定されるも、今季からメジャーでも導入された自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」によってボール判定に覆ると、フルカウントからの７球目を右中間への二塁打とされた。続くクレメントにバント安打を許し、無死一、三塁となったところでマウンドを降りたが、２番手ベシアが後続を封じた。

山本は昨季のＷＳでロサンゼルスの英雄となり、トロント市民にとっては悪魔のような存在になった。まずは第２戦で４安打１失点の完投勝利。２勝３敗で迎えた第６戦では９６球を投げ、６回５安打１失点でシリーズ２勝目を挙げると、第７戦では９回から「中０日」で救援登板。延長１１回まで投げ切り、３勝目を挙げてＭＶＰに輝いた。ＷＳでは０１年のＲ・ジョンソン（Ｄバックス）以来の快挙を達成し、日本人投手としては史上初のＭＶＰを獲得。３勝は全て敵地・トロントでマークした。