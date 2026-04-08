NZ中銀声明 中長期的なインフレ期待の条件が満たされない場合、迅速かつ断固として引き上げ必要 NZ中銀声明 中長期的なインフレ期待の条件が満たされない場合、迅速かつ断固として引き上げ必要

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中東情勢の推移により、ニュージーランドのインフレと経済成長の見通しおよびリスクバランスが大きく変化

短期的には、インフレ率は上昇し、経済回復は鈍化すると予想

広範なインフレ圧力に警戒しており、インフレ率を中期目標に戻すための措置を講じる用意

中期的なインフレ率上昇のリスクに先手を打って対応することによる潜在的な利益と、経済回復を不必要に阻害することによるコストとのバランスを取った結果

コアインフレ率と賃金上昇率が抑制され、中長期的なインフレ期待が2％前後で推移する必要。

これらの条件が満たされない場合、政策金利（OCR）の迅速かつ断固とした引き上げが必要。

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