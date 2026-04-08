NZ中銀議事要旨 CPI予想を引き上げ
1－3月CPI予想+3.0％ 4－6月+4.2％に引き上げ
燃料価格の上昇と先物価格に基づいた予想
食品、輸送、航空運賃への波及効果も想定
中東紛争は、供給面で深刻な混乱を引き起こしている
価格の見通しは、中東紛争の展開、重要なインフラの被害の程度、サプライチェーンの調整の速さによって左右
世界の金融市場の変動性が高まっている
世界的なインフレ率は上昇し、経済成長は鈍化すると予想される。
サプライチェーンの混乱は、ニュージーランドにおける短期的なインフレ率の上昇につながる
短期的には経済成長は鈍化すると予想
インフレの見通しは、価格設定行動と国内需要によって左右
ニュージーランドドルは、為替市場全体の動きと一致して、貿易加重ベースでやや下落
インフレに対して若干の上振れリスクをもたらす一方で、輸出業者にとっては有利に働いている
燃料価格の上昇と先物価格に基づいた予想
食品、輸送、航空運賃への波及効果も想定
中東紛争は、供給面で深刻な混乱を引き起こしている
価格の見通しは、中東紛争の展開、重要なインフラの被害の程度、サプライチェーンの調整の速さによって左右
世界の金融市場の変動性が高まっている
世界的なインフレ率は上昇し、経済成長は鈍化すると予想される。
サプライチェーンの混乱は、ニュージーランドにおける短期的なインフレ率の上昇につながる
短期的には経済成長は鈍化すると予想
インフレの見通しは、価格設定行動と国内需要によって左右
ニュージーランドドルは、為替市場全体の動きと一致して、貿易加重ベースでやや下落
インフレに対して若干の上振れリスクをもたらす一方で、輸出業者にとっては有利に働いている