【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 1−2 バイエルン（日本時間4月8日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】GKの手を弾く「強烈ゴラッソ」

「世界最強のCF」のひとりであるバイエルンのFWハリー・ケインが、大一番で衝撃のゴラッソを叩き込んだ。

バイエルンは日本時間4月8日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝ファーストレグでレアル・マドリードと敵地で対戦。CFでスタメン出場したケインは、1−0とリードして迎えた後半早々の46分に見事な追加点を挙げる。

後半はレアル・マドリードのキックオフで始まったが、バイエルンは連動したプレッシングで中盤でのボール奪取に成功。敵陣ペナルティーエリアの右角でドリブルを仕掛けたFWマイケル・オリーセは、カットインから中央へ柔らかいパスを送る。ここにフリーで待ち構えていたケインは、ペナルティーアーク内から右足ダイレクトでミドルシュート。強烈な一撃は、相手GKアンドリー・ルニンの手を弾いてゴール右隅に突き刺さった。

後半キックオフからわずか22秒で生まれたゴラッソには、WOWOWで解説を務めた林陵平氏も「いやー、すごい！」と感嘆。さらに「シュートが上手すぎる。オリーセも『シュート打ってください』の優しいパスを出しましたが、でもケインの完璧なシュートコース。インフロント気味にコースを狙って、スピードもあったので（GKの）手を弾きましたね」と、その技術の高さを絶賛した。

日本戦を欠場したが大一番で復帰

この圧巻の一撃には、SNS上のファンも騒然。「ケインがバイタルでボール受けた時のどうせ決めるんやろ感は異常」「相変わらず化け物やなケイン」「うっそだろ」「えぐすぎ」「スーパーやな」「すごいシュートやな」「打つ前から入るイメージしかない」「味方3人入っていったら自分は落ち着いてその手前で待ってこのシュート。マジで何者？」「フリーでシュート打ったとはいえあの距離を当たり前のように決めてくるの神すぎる」「ケインさらりととんでもないシュート披露」など、驚きと称賛のコメントが殺到した。

イングランド代表でキャプテンも務めるケインは、4月1日の日本代表戦に出場予定だったが、試合直前に足首を痛めて欠場（日本が1−0で勝利）。先週末のフライブルク戦も休んでいたが、このCLの大一番で戦列復帰し、さすがの決定力を見せつけた。今シーズンのケインは、これで公式戦41試合で49ゴールと信じがたいほどの得点力を誇っている。

そのため、日本のファンからは「日本戦にケインいなくてよかった…」「マジで日本戦で見たかった」「ケインはこのマドリー戦を見据えて、日本戦を欠場したって訳か」といった声も上がっている。

なお、バイエルンは74分にレアル・マドリードのFWキリアン・エンバペにゴールを許したものの、2−1で敵地でのファーストレグに先勝。ベスト4進出を懸けた運命のセカンドレグは、日本時間4月16日にホームで戦う。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）