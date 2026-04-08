控えに甘んじることなく、必死に定位置を狙おうとしている男がいる。大卒4年目の日本ハム・奈良間大己内野手（25）だ。開幕から6試合に出場し、限られた出場機会の中でスタメンで出場した全4試合で安打をマーク。5日のオリックス戦（エスコン）では今季初の猛打賞など、ここまで14打数7安打の打率・500と猛アピールを重ねている。

「僕自身試合には出たいですし、試合に出るからにはやっぱりスタメンで出たい気持ちはある。出られなくて、喜ぶことはない」

本職は遊撃も複数ポジションをこなすユーティリティー。昨季は遊撃、三塁、二塁の各ポジションで10試合以上に出場するスーパーサブとして守備率10割を記録した。どこでも安定して守れ、かつ、どんな緊迫した場面でも送り出せる選手はそういない。入団から3年間守備固めとして1軍定着したが、谷内内野守備走塁コーチは「控えに落ち着くのはまだ早い」と言う。

谷内コーチ自身、現役時代は内野全4ポジションをこなしたスーパーサブ。ただ、大卒7年目を終えた18年オフにヤクルトから日本ハムへトレード移籍するまでは、必死にレギュラー争いに参加していた。奈良間はまだ大卒4年目。少しでも早く守備固めから抜け出せるように、昨季から試合後の打撃練習に付き合うのが日課となった。

試合前練習。準備のため必ず複数ポジションでノックを受ける奈良間は、内野で唯一守らないポジションがある。それが「一塁」だ。「谷内さんから“ファーストミットを作ったら終わりだよ”と言われています」と奈良間は言う。ファーストミットを発注することなく、奈良間がレギュラーをつかむ日を願っている。（記者コラム・清藤 駿太）