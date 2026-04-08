京都府南丹市で行方不明となった１１歳の男児の通う同市立園部小学校で８日、始業式が行われた。

登下校時の見守り態勢が強化される中、児童らは制服姿の警察官やボランティアらに見守られて登校した。

男児は安達結（ゆ）希（き）君（１１）。府警や学校などによると、３月２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で家族の車から降りた後、行方がわからなくなっている。

同市教育委員会によると、午前９時からの始業式には２〜６年生計４４０人が出席。芦刈毅校長が校内のテレビ放送で「不安があれば先生やスクールカウンセラーに相談して。結希君を明るい笑顔で迎えられるよう、無事を信じて待ちましょう」と各教室の児童に語りかけたという。

複数の児童の話では、この春に６年生に進級した安達君は遊具で遊ぶのが好きで、活発な明るい性格。５年生の一人は「友達思いで、学年関係なく仲良くしてくれる。早く見つかってほしい」と願っていた。

府警はこれまで延べ約７００人の警察官らを投入し、通学かばんが見つかった山中や近くのため池を捜索したが、有力な手がかりは見つかっていない。８日も約３０人で捜索を行う。