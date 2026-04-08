県内の景気に関する企業の受け止めや見通しを示す景況感をまとめた日銀短観が公表され、県内全体の景況感は、前の調査から悪化しました。



日銀の短観は、おおむね毎月公表される、「経済概況」とは別に、3か月ごとに出されるものです。



先月3月31日までの約1か月の間に、県内企業145社から、景気への受け止めやこの先の見通しを聞きました。



景気が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を引いた業況判断指数は、製造業と非製造業の全産業でプラス2となり、前回12月の調査から2ポイント悪化しました。





先行きの見通しはマイナス2で、4ポイント悪化しています。日銀秋田支店は、燃料費の高騰が要因にあると分析しています。ただ、今回の調査に対する企業からの回答の多くは、アメリカがイランへの軍事作戦を開始して間もない3月上旬に寄せられたため、情勢の変化と県内経済への影響を引き続き注意深く見ることにしています。イギリスでの勤務経験もある種村知樹支店長は、海外の事例を引き合いに出し、身近な場面に影響が出ているケースもあると説明しました。日銀秋田支店 種村知樹支店長「中東産の原油に依存する割合が高いアジアの国を見ればいいのかなと思ってます。例えばフィリピンでは公共バスのエネルギーが足りなそうだと。もしくは政府が自動車での通勤をなるべく控えて公共交通機関を利用するようにという呼びかけがなされているそうです。あとタイとかでも節電の呼びかけとかが始まっているやに聞いています」日本の場合、一定の石油備蓄を確保しているため、すぐに生活に影響を及ぼすとは考えにくいものの、不安定な情勢が長引けば、企業活動に影響が出る可能性があるとの見解を示しています。