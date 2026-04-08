創刊50周年を迎えた『JJ』（光文社）と渋谷出店から40周年を迎えたアパレルブランド「セーラーズ（SAILORS）」がアニバーサリーコラボを実施。

【画像】『JJ』×「セーラーズ（SAILORS）」のコラボ

『JJ』と「セーラーズ（SAILORS）」が世界的ヘッドウェアブランド「ニューエラ（NEW ERA）」を加えたトリプルネームのオリジナルキャップを製作。2月の発売開始後、人気のためSOLD OUTし、「JJ50th Anniversary Fest 2026」での再販が決定した。

4月18日（土）、19日（日）の「JJ50th Anniversary Fest 2026」開催中は、会場外側にある「JJグッズ販売ブース（仮）」にて、ほかのコラボ商品とともに販売される。

◾︎SAILORS（セーラーズ）オーナーデザイナーである三浦静加により、1972年に立ち上げられたアパレルブランド。当時、人気絶頂だったおニャン子クラブの番組衣装に採用されたことで認知を一気に拡大。当時の『JJ』本誌でもその人気ぶりを取り上げた。その後、マイケル・ジャクソンやスティービー・ワンダーなど世界的アーティストが着用し、’80年代を代表する存在に。同ブランドが渋谷に出店してから、40周年を迎えて、創刊50周年を迎えるJJとのコラボレーションが叶った。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）