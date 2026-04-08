VIBYが、デビュー曲「Mi*light」を本日4月8日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。

（関連：【映像あり】VIBY、全編スペインロケによる「Mi*light」MV）

本楽曲は、VIBYの始まりを込めたもので、それぞれ違う場所で生きていたVIBYが、運命的に出会い、一つの“最初の光”となるまでの始まりの物語に。デビューを夢見る中で抱いた不安やときめき、そして“一人ではなく、仲間と一緒だからこそ強くなれた”という彼らの等身大の想いを歌詞に込めている。

MVは、クリエイティブチーム Studio Saccharinが担当し、全編スペインにて撮影。デビューという夢に向かって歩んできたメンバー自身の“実際のストーリー”をモチーフに、正体不明の光を目指しそれぞれの居場所を飛び出す姿が映し出されており、VIBYの始まり、そして輝く未来を“光”を通して表現したものとなっている。

なおVIBYは、8月31日には東京 日本武道館でのデビューイベントを控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）