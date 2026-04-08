８日の債券市場で先物中心限月６月限は続伸した。米国がイランに対する攻撃を２週間停止することで合意したことが明らかになり、米原油先物相場が急落した。インフレ懸念が後退し、債券買いを誘った。



前日のニューヨーク市場で、長期債相場は上昇（金利は低下）した。米国とイランの停戦交渉を見極めたいとの姿勢が強まるなかで、米財務省が実施した３年債入札の結果が堅調と受け止められ、債券需給を巡る楽観が広がった。その後、トランプ大統領がイランへの攻撃停止期間を延長すると自身のＳＮＳで表明し、米長期金利は時間外取引で低下圧力が掛かった。



円債相場は米債券高の流れを引き継ぐ形で買いが優勢となった。日銀は８日、定例の国債買い入れオペを３本通知した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」。オファー額は予定通りとなった。



先物６月限は前営業日比３１銭の１３０円３５銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３５ポイント低い２．３７０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS