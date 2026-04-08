「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１１時現在で、オプティム<3694.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でオプティムは続伸。同社は６日、ＳＮＳを使ったＡＩ集客サービス「Ｐｏｉｓｈｏｔ（ポイショット）」について、グーグルマップへの投稿機能を提供開始したと発表した。翌７日には佐賀県神埼市に「自治体公式スーパーアプリ」を提供開始したと発表し、きょう８日前場取引時間中には提供中の近接目視点検支援サービス「Ｃｉｖｉｌ ＲｅＳｎａｐ」が国土交通省の新技術情報提供システムに登録されたことを明らかにした。ここ材料が相次ぐなか、株価は底値圏から立ち上がる動きをみせており、目先買い予想数が増加したもようだ。



出所：MINKABU PRESS