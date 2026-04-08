◎８日前場の主要ヘッドライン
・マルマエが１０％超の急反騰、半導体関連の好業績出遅れ株でリバウンド妙味
・古河電が１６％超の急騰で上場来高値を大幅更新、ＡＩデータセンターの象徴株として買い攻勢加速
・アスタリスクが続急伸、バーコードなど業務用ハードウェアを制御できる新技術開発
・キオクシアが急騰し青空圏に再突入、「上場来初の配当実施検討」と伝わる
・メタリアルが大幅反発、構造改革効果で２６年２月期業績は営業利益が計画上振れ
・ＡＣＳＬが続急伸、防衛省向けに大型案件２件を受注
・野村原油など原油ＥＴＦが軒並み安、ＷＴＩ価格は時間外取引で一時９１ドル台に急落
・アドテスト、ディスコ、キオクシアなど半導体主力銘柄が一斉高、イランへの大規模攻撃２週間延期でショートカバー点火
・ＩＮＰＥＸはウリ気配、ＷＴＩ価格は時間外取引で一時９１ドル台に急落
・日経レバが急騰で一気に５万円台へ、イラン停戦交渉期限延長で買い戻し加速
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・古河電が１６％超の急騰で上場来高値を大幅更新、ＡＩデータセンターの象徴株として買い攻勢加速
・アスタリスクが続急伸、バーコードなど業務用ハードウェアを制御できる新技術開発
・キオクシアが急騰し青空圏に再突入、「上場来初の配当実施検討」と伝わる
・メタリアルが大幅反発、構造改革効果で２６年２月期業績は営業利益が計画上振れ
・ＡＣＳＬが続急伸、防衛省向けに大型案件２件を受注
・野村原油など原油ＥＴＦが軒並み安、ＷＴＩ価格は時間外取引で一時９１ドル台に急落
・アドテスト、ディスコ、キオクシアなど半導体主力銘柄が一斉高、イランへの大規模攻撃２週間延期でショートカバー点火
・ＩＮＰＥＸはウリ気配、ＷＴＩ価格は時間外取引で一時９１ドル台に急落
・日経レバが急騰で一気に５万円台へ、イラン停戦交渉期限延長で買い戻し加速
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS