・マルマエが１０％超の急反騰、半導体関連の好業績出遅れ株でリバウンド妙味

・古河電が１６％超の急騰で上場来高値を大幅更新、ＡＩデータセンターの象徴株として買い攻勢加速

・アスタリスクが続急伸、バーコードなど業務用ハードウェアを制御できる新技術開発

・キオクシアが急騰し青空圏に再突入、「上場来初の配当実施検討」と伝わる

・メタリアルが大幅反発、構造改革効果で２６年２月期業績は営業利益が計画上振れ

・ＡＣＳＬが続急伸、防衛省向けに大型案件２件を受注

・野村原油など原油ＥＴＦが軒並み安、ＷＴＩ価格は時間外取引で一時９１ドル台に急落

・アドテスト、ディスコ、キオクシアなど半導体主力銘柄が一斉高、イランへの大規模攻撃２週間延期でショートカバー点火

・ＩＮＰＥＸはウリ気配、ＷＴＩ価格は時間外取引で一時９１ドル台に急落

・日経レバが急騰で一気に５万円台へ、イラン停戦交渉期限延長で買い戻し加速



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出所：MINKABU PRESS