アーセナルの勝利でプレミアリーグの来季欧州CL出場枠「5」が決定!! 最大で7チーム出場の可能性も…
来季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)にプレミアリーグから5チームが出場することが決定した。英『BBC』や『スカイスポーツ』が伝えている。
36チームが参加する欧州CLでは、UEFA協会係数ランキングの上位2リーグに追加出場枠が1つずつ与えられる。プレミアリーグ所属クラブは欧州CLに6チーム、UEFAヨーロッパリーグ(欧州EL)に2チーム、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)に1チームが出場すると、全チームが決勝トーナメント進出を果たすなど、ランキングで圧倒的なリードを保ってきた。
ベスト8に残ったのは5クラブとなったが(CLではアーセナルとリバプール、ELではN・フォレストとアストン・ビラ、ECLではクリスタル・パレス)、7日の欧州CL準々決勝第1戦でアーセナルがスポルティングを1-0で下したことで、追加出場枠の獲得が決定した。
なお、プレミアリーグではアーセナル(勝ち点70)が首位に立っており、2位マンチェスター・C(同61)、3位マンチェスター・U(同55)、4位アストン・ビラ(同54)と続く。追加出場枠の獲得で欧州CL出場圏内となる5位にはリバプール(同49)がつけているが、6位チェルシー(同48)、7位ブレントフォード(同46)、8位エバートン(同46)との勝ち点差はわずかとなっている。
仮に欧州CLで8強に残るリバプール、欧州ELで8強に残るアストン・ビラのどちらかが優勝し、プレミアリーグで5位となった場合、6位のチームに来季欧州CL出場権が与えられる。また、両チームが欧州を制し、5位と6位でフィニッシュした場合は7位のチームが来季欧州CL出場権を獲得することとなる。
36チームが参加する欧州CLでは、UEFA協会係数ランキングの上位2リーグに追加出場枠が1つずつ与えられる。プレミアリーグ所属クラブは欧州CLに6チーム、UEFAヨーロッパリーグ(欧州EL)に2チーム、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)に1チームが出場すると、全チームが決勝トーナメント進出を果たすなど、ランキングで圧倒的なリードを保ってきた。
なお、プレミアリーグではアーセナル(勝ち点70)が首位に立っており、2位マンチェスター・C(同61)、3位マンチェスター・U(同55)、4位アストン・ビラ(同54)と続く。追加出場枠の獲得で欧州CL出場圏内となる5位にはリバプール(同49)がつけているが、6位チェルシー(同48)、7位ブレントフォード(同46)、8位エバートン(同46)との勝ち点差はわずかとなっている。
仮に欧州CLで8強に残るリバプール、欧州ELで8強に残るアストン・ビラのどちらかが優勝し、プレミアリーグで5位となった場合、6位のチームに来季欧州CL出場権が与えられる。また、両チームが欧州を制し、5位と6位でフィニッシュした場合は7位のチームが来季欧州CL出場権を獲得することとなる。