開催：2026.4.8

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 6 - 7 [カージナルス]

MLBの試合が8日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとカージナルスが対戦した。

ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。

1回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラー 3塁ランナーは本塁へでカージナルス得点 WSH 0-1 STL、5番 ノーラン・ゴーマン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 WSH 0-2 STL

1回裏、4番 デーレン・リレ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 1-2 STL

3回裏、1番 ジェームズ・ウッド 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 2-2 STL

5回裏、2番 カーティス・ミード 2球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 WSH 3-2 STL、6番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 4-2 STL

6回裏、2番 カーティス・ミード 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 5-2 STL

7回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 WSH 5-3 STL

8回表、9番 ネーサン・チャーチ 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 WSH 5-5 STL

10回表、7番 トーマス・サジェシ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 WSH 5-6 STL、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 WSH 5-7 STL

10回裏、ピッチャー ライリー・オブライエンがワイルドピッチでナショナルズ得点 WSH 6-7 STL

試合は6対7でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのジョージ・ソリアーノで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はナショナルズのコール・ヘンリーで、ここまで0勝2敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、1勝0敗3Sとなっている。

ここまでナショナルズは4勝7敗で3.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位。一方カージナルスは6勝5敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:06:41 更新