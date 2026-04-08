開催：2026.4.8

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 3 - 2 [マリナーズ]

MLBの試合が8日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとマリナーズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディ、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。

1回表、1番 ブレンダン・ドノバン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 TEX 0-1 SEA

5回表、2番 カル・ローリー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 TEX 0-2 SEA

5回裏、6番 エバン・カーター 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 1-2 SEA、7番 カイル・ヒガシオカ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 3-2 SEA

試合は3対2でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで1勝2敗0S。レンジャーズのジュニスにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

ここまでレンジャーズは6勝5敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方マリナーズは4勝8敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:06:33 更新