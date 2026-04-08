開催：2026.4.8

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 4 - 2 [タイガース]

MLBの試合が8日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとタイガースが対戦した。

ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。

5回裏、3番 ルーク・キーシャル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 1-0 DET、4番 ライアン・ジェファーズ 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 3-0 DET、6番 ジョシュア・ベル 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 4-0 DET

7回表、2番 ケビン・マクゴニグル 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 MIN 4-1 DET

9回表、2番 ケビン・マクゴニグル 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 MIN 4-2 DET

試合は4対2でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのタジ・ブラッドリーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はタイガースのタリク・スクバルで、ここまで1勝2敗0S。ツインズのトパにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

ここまでツインズは5勝6敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位。一方タイガースは4勝7敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:06:32 更新